Accident de Kahone : un blessé succombe à ses blessures, le bilan s’alourdit





Le bilan de l’accident de la circulation survenu mardi à Kahone s’est aggravé. L’un des blessés a finalement succombé à ses blessures, d’après des informations recueillies par Dakaractu Kaolack. Il s’agirait de l’apprenti du bus, qui figurait parmi les six personnes grièvement touchées.



Pour rappel, l’accident s’est produit aux environs de 7 heures du matin à Kanda, dans la commune de Kahone, non loin de l’aérodrome. La collision a impliqué un bus en provenance de Kédougou et un camion porte-conteneur.



À ce stade, le bilan fait état d’un décès et de 47 personnes blessées, dont cinq dans un état grave et 41 légèrement atteintes. L’ensemble des victimes a été évacué vers l’hôpital régional de Kaolack pour une prise en charge médicale.

