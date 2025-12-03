Thiès : près de 96 tonnes de produits dangereux détruits lors d’une opération officielle





Environ 95,569 tonnes de produits jugés dangereux pour la santé publique, dont cinq tonnes de substances interdites, saisies lors de diverses opérations menées par les forces de défense et de sécurité, ont été détruites par incinération ce mercredi 17 décembre dans la forêt classée de Thiès, en présence des autorités administratives de la région.



Présidant la cérémonie, l’adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, a salué la tenue de cette opération d’envergure. Il a souligné qu’elle a réuni l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire, notamment le parquet et le greffe du tribunal de grande instance, ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité et les administrations engagées dans la protection sanitaire et sécuritaire des populations.



Selon lui, cette initiative intervient dans un contexte marqué par la montée de pratiques déviantes liées à la circulation de substances prohibées et à la présence sur le marché de produits illicites, tels que de faux médicaments et des denrées alimentaires impropres à la consommation. Face à cette situation, il estime nécessaire d’adopter une approche collective et solidaire pour endiguer ces phénomènes.



L’adjoint au gouverneur a indiqué que cette opération est l’aboutissement d’un travail rigoureux mené par l’ensemble des services de la région de Thiès. Elle s’inscrit dans une dynamique de mutualisation des moyens, de coordination renforcée entre les structures déconcentrées de l’État et de synergie entre les différents acteurs territoriaux, afin d’accroître l’efficacité de l’action publique au service de l’intérêt général.



Il a également réaffirmé l’engagement constant des services de l’État à préserver la santé publique et la sécurité des populations, conditions essentielles au maintien de l’ordre public, à la cohésion sociale et à un développement durable et harmonieux.



Enfin, Ababacar Sadikh Niang a adressé ses remerciements aux autorités concernées, aux responsables de services, aux acteurs économiques, aux associations de consommateurs, aux organisations de transporteurs ainsi qu’à la presse locale, pour leur contribution continue à la protection des populations de Thiès.



Concluant son propos, il a insisté sur l’importance de l’action collective, soulignant que seule une mobilisation solidaire permettra de consolider les acquis et de réduire significativement les formes de délinquance sociale et économique dans la région.

