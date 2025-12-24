Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fêtes de fin d’année : Bassirou Diomaye Faye en visite auprès des forces armées en Casamance


Rédigé le Mercredi 24 Décembre 2025 à 19:58 | Lu 39 fois Rédigé par


En déplacement en Casamance, le président Bassirou Diomaye Faye a partagé un moment avec les Forces armées sénégalaises, tout en exprimant sa solidarité envers les populations touchées par le drame de Joal.


Fêtes de fin d’année : Bassirou Diomaye Faye en visite auprès des forces armées en Casamance

 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué un déplacement en Casamance, marqué par un message de solidarité, de reconnaissance et d’attention envers les forces vives de la Nation. Cette visite l’a conduit à Basséré, au sud de Nyassia, où il a tenu à rencontrer les Forces armées sénégalaises pour saluer leur engagement constant au service du pays.

Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a mis en avant l’importance d’être présent aux côtés des militaires chargés d’assurer la sécurité nationale, tout en restant proche des réalités vécues par les populations. Dans ce contexte, il a exprimé sa compassion aux familles affectées par le drame survenu à Joal à la suite du chavirement d’une embarcation, soulignant que la Nation entière partage leur peine alors que les opérations de recherche se poursuivent.

Le déplacement présidentiel s’est poursuivi avec une visite à la Zone militaire numéro 5, deuxième étape de cette tournée. Placée sous l’autorité du colonel Cheikh Gueye, cette zone stratégique a récemment fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation.

Les nouvelles infrastructures, occupées depuis le 1er décembre 2025, ont été officiellement inaugurées le 19 juin 2025 par le Chef d’état-major général des Armées, marquant une étape importante dans l’amélioration des conditions de travail et d’accueil au sein de cette zone militaire.




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 24 Décembre 2025 - 19:52 Accident de Kahone : un blessé succombe à ses blessures, le bilan s’alourdit

Mercredi 24 Décembre 2025 - 19:47 Joal : une embarcation de migrants fait naufrage au large des côtes

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags