Fêtes de fin d’année : Bassirou Diomaye Faye en visite auprès des forces armées en Casamance





À l’occasion des fêtes de fin d’année, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué un déplacement en Casamance, marqué par un message de solidarité, de reconnaissance et d’attention envers les forces vives de la Nation. Cette visite l’a conduit à Basséré, au sud de Nyassia, où il a tenu à rencontrer les Forces armées sénégalaises pour saluer leur engagement constant au service du pays.



Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a mis en avant l’importance d’être présent aux côtés des militaires chargés d’assurer la sécurité nationale, tout en restant proche des réalités vécues par les populations. Dans ce contexte, il a exprimé sa compassion aux familles affectées par le drame survenu à Joal à la suite du chavirement d’une embarcation, soulignant que la Nation entière partage leur peine alors que les opérations de recherche se poursuivent.



Le déplacement présidentiel s’est poursuivi avec une visite à la Zone militaire numéro 5, deuxième étape de cette tournée. Placée sous l’autorité du colonel Cheikh Gueye, cette zone stratégique a récemment fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation.



Les nouvelles infrastructures, occupées depuis le 1er décembre 2025, ont été officiellement inaugurées le 19 juin 2025 par le Chef d’état-major général des Armées, marquant une étape importante dans l’amélioration des conditions de travail et d’accueil au sein de cette zone militaire.

