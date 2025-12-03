Menu
Assises nationales des Daara : Thiès relance le débat sur l’avenir de l’enseignement coranique


Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 21:15 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès a abrité, ce 23 décembre, les Assises nationales des Daara, une rencontre d’envergure consacrée à la réforme et à la valorisation de l’enseignement coranique au Sénégal. L’événement a réuni autorités administratives, responsables éducatifs, guides religieux, maîtres coraniques, acteurs de la société civile ainsi que plusieurs partenaires institutionnels.


Un rendez-vous stratégique pour les daaras
Les daara occupent une place centrale dans l’éducation religieuse et morale de milliers d’enfants sénégalais.

Toutefois, les défis liés à leur organisation, à l’encadrement des apprenants et à la protection des enfants ont rendu nécessaire l’ouverture d’un cadre de dialogue national. Les assises de Thiès s’inscrivent ainsi dans une dynamique de concertation inclusive, visant à proposer des solutions durables et adaptées aux réalités du terrain.
 
Les échanges ont mis en lumière la nécessité de moderniser les daaras sans porter atteinte à leur identité spirituelle. Les participants ont plaidé pour une meilleure structuration des enseignements, l’introduction de compétences de base comme l’alphabétisation, tout en garantissant des conditions d’apprentissage dignes et sécurisées pour les enfants.
 
Intervenant au cours des travaux, Mouhamed Moctar Fall, secrétaire général de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Thiès Ville, a souligné l’importance d’une approche coordonnée entre l’État, les collectivités territoriales et les acteurs religieux.
Selon lui, la réforme des daaras doit s’appuyer sur une organisation rigoureuse, un encadrement pédagogique renforcé et une reconnaissance institutionnelle claire.
« Les daaras font partie intégrante de notre système éducatif historique. Il est aujourd’hui essentiel de les accompagner, de les structurer et de les sécuriser, tout en respectant leurs fondements religieux », a-t-il indiqué.
 
Les autorités présentes ont réaffirmé la volonté de l’État du Sénégal d’accompagner les daaras à travers des politiques publiques adaptées, une meilleure coordination des interventions et des programmes de soutien ciblés. La formation des maîtres coraniques et la protection des droits des enfants figurent parmi les priorités évoquées.
 
À l’issue de ces Assises nationales des Daara, organisées le 23 décembre à Thiès, des recommandations fortes sont attendues. Elles devraient servir de base à une feuille de route nationale portant sur le cadre juridique, le financement, la gouvernance et l’intégration progressive des daaras dans le système éducatif sénégalais.
 
En accueillant cette rencontre nationale, Thiès s’impose comme un pôle de réflexion stratégique sur une question sociale et éducative majeure. Ces assises marquent un tournant important vers une réforme concertée, équilibrée et durable de l’enseignement coranique au Sénégal.

Lat Soukabé Fall

