Violences dans la lutte : le gouverneur tire la sonnette d’alarme



Les face-à-face et les open press ont été suspendus à titre préventif, mais la lutte sénégalaise a frôlé une interruption totale. D’après le quotidien sportif Record, les tensions persistantes et les affrontements récents entre supporters de Guédiawaye et des Parcelles Assainies ont poussé le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, à envisager la fermeture de l’Arène nationale. Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, est toutefois parvenu à obtenir un délai afin de tenter une ultime médiation.

Une rencontre d’urgence a ainsi réuni l’ensemble des parties prenantes, notamment les promoteurs, managers, lutteurs et le président du CNG, Bira Sène. Cette réunion a été présentée comme un dernier avertissement adressé au monde de la lutte face à la recrudescence des actes de violence. Une infrastructure jugée à haut risque Les autorités administratives dressent un constat préoccupant de la situation à l’Arène nationale. S’appuyant sur un rapport du préfet, le gouverneur de Dakar a qualifié le site de véritable danger potentiel, évoquant de graves manquements en matière de sécurité. Il a notamment dénoncé l’absence d’équipements essentiels, comme des extincteurs fonctionnels, alors même que les événements génèrent des investissements financiers considérables.

Face à ces défaillances, une mise en demeure a été adressée au ministère des Sports afin que des corrections immédiates soient apportées, sous peine de fermeture administrative du site. Une insécurité devenue intenable Le gouverneur Ousmane Kane n’a pas caché son agacement face à l’impact des combats de lutte sur la sécurité dans la capitale. Il a souligné que les jours de combat deviennent particulièrement anxiogènes, au point de restreindre les déplacements. S’il privilégie encore le dialogue, il a averti que des mesures coercitives pourraient être prises si la situation ne s’améliore pas, rappelant que la protection des populations demeure une priorité absolue.

Engageant sa responsabilité personnelle, il a insisté sur le caractère décisif de cette dernière tentative de concertation, affirmant que sa crédibilité est désormais directement liée à l'issue de cette démarche. Appel aux figures emblématiques de la lutte Dans un souci d'apaisement, les autorités ont sollicité l'implication des grandes figures de la lutte sénégalaise. Balla Gaye 2 et Modou Lô ont ainsi été appelés à s'exprimer publiquement afin de sensibiliser leurs bases respectives de Guédiawaye et des Parcelles Assainies et contribuer à calmer les tensions.