Dakar-Beauvais : plongée dans un réseau pédopornographique international

Au centre de ce dispositif se trouve P. Robert, un entrepreneur français âgé de 73 ans, interpellé à Beauvais en avril dernier et actuellement incarcéré en France. Selon les enquêteurs, il serait le commanditaire principal d’actes pédocriminels commis au Sénégal et filmés à des fins de diffusion.



Les investigations ont révélé que le suspect recrutait, sur le territoire sénégalais, des complices porteurs du VIH. Leur rôle consistait à abuser sexuellement de mineurs, à filmer les agressions, puis à transmettre les vidéos au septuagénaire. Ces actes étaient rémunérés à prix d’or, instaurant une véritable économie criminelle autour de la souffrance des victimes.





Cette dimension: la transmission volontaire du VIH à des enfants, confère à l’affaire un caractère particulièrement effroyable, suscitant l’émoi tant au Sénégal qu’en France.



Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a lancé une vaste opération entre Dakar et Kaolack. Celle-ci a conduit à l’interpellation de 14 personnes, soupçonnées d’appartenir au réseau ou d’y avoir joué un rôle actif.





Parmi les individus, figurent notamment :



B. Senghor (40 ans) , ingénieur au Cadastre ;

M. Sène Guèye (50 ans) , tailleur ;

B. Diallo (43 ans) , conducteur de moto ;

A. Lô (21 ans), sans emploi.

Les perquisitions menées par les enquêteurs ont permis la saisie de nombreux supports numériques, documents compromettants et pièces médicales. Certains de ces documents attesteraient du statut sérologique de plusieurs suspects, confirmant qu’ils correspondaient au profil spécifiquement recherché par le commanditaire français.



Les autorités estiment que ces éléments constituent des preuves solides dans la perspective de poursuites judiciaires lourdes.



P. Robert, qui posséderait d’importants biens immobiliers au Sénégal, reste détenu en France, tandis que les investigations se poursuivent sur les deux territoires. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier toutes les victimes, à établir l’ampleur exacte du réseau et à remonter l’ensemble des ramifications, tant financières que logistiques.



Cette affaire relance avec force le débat sur la coopération judiciaire internationale, la protection des mineurs et la lutte contre les réseaux criminels exploitant la vulnérabilité sociale et sanitaire.

