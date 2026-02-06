Chelsea : Mamadou Sarr retenu pour la phase finale de la Ligue des champions

Mamadou Sarr poursuit son ascension au plus haut niveau. Rappelé à Chelsea lors du dernier mercato hivernal, le jeune défenseur sénégalais a été officiellement inscrit sur la liste des joueurs des Blues autorisés à disputer la phase finale de la Ligue des champions.
À seulement 20 ans, l’international sénégalais s’apprête ainsi à découvrir la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. Cette sélection marque une nouvelle étape dans son parcours, après son retour à Londres, décidé par l’entraîneur Liam Rosenior dans l’optique de consolider l’axe défensif de l’équipe en vue des échéances continentales.
Auteur de prestations jugées solides cette saison, aussi bien en club que lors de la CAN, Mamadou Sarr bénéficie de la confiance du staff technique. Sa présence sur la liste officielle de Chelsea pour la dernière phase de la C1 s’inscrit donc dans une continuité logique.
Cette participation potentielle représente une opportunité importante pour le défenseur sénégalais, qui pourrait ainsi accumuler une expérience précieuse au plus haut niveau européen et poursuivre son développement sous les couleurs des Blues.
aps