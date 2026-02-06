Chelsea : Mamadou Sarr retenu pour la phase finale de la Ligue des champions

Samedi 7 Février 2026

À 20 ans, le défenseur sénégalais Mamadou Sarr figure sur la liste officielle de Chelsea pour disputer la phase finale de la Ligue des champions.