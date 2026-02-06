Guédiawaye : un faux marabout de TikTok démasqué après une enquête menée par ses propres victimes





L’individu qui exposait ostensiblement une supposée fortune sur les réseaux sociaux a finalement été confondu par ceux-là mêmes qu’il pensait avoir dupés. À Guédiawaye, les forces de l’ordre ont mis un terme aux activités d’un jeune homme de 26 ans, connu sur TikTok sous un pseudonyme flatteur, où il se présentait comme un détenteur de pouvoirs mystiques capables de générer des richesses spectaculaires.



L’affaire débute au début du mois de février 2026, lorsqu’un homme dépose plainte après avoir été attiré dans un stratagème soigneusement élaboré. Son épouse, influencée par des vidéos largement diffusées sur TikTok montrant des liasses de billets soigneusement rangées dans un sac de luxe, entre en contact avec le prétendu marabout. Une première « consultation » lui est proposée contre la somme de 15 000 francs CFA, versée par transfert mobile sur un compte tiers.



Rapidement, une offre plus ambitieuse est avancée : transformer un capital de 4,1 millions de francs CFA en une somme largement supérieure, avec promesse d’un partage équitable des bénéfices. Convaincu, le couple se rend à Kaolack pour rencontrer l’homme à l’origine de ces promesses.



Sur place, un dispositif bien rodé se met en place. Un intermédiaire accueille les victimes et les entraîne dans un long trajet passant par plusieurs localités avant d’aboutir dans un village reculé. Transportés en calèche jusqu’au cœur de la brousse, ils sont ensuite abandonnés par leur guide. Un autre individu, armé d’une machette, prend alors le relais et les conduit vers une tente isolée.



Une mise en scène nocturne soigneusement orchestrée

Aux alentours d’une heure du matin, le faux marabout apparaît et lance un rituel destiné à convaincre ses victimes. Des billets sont éparpillés au sol et dans des valises, présentés comme le résultat d’une mystérieuse opération de multiplication d’argent. Une nouvelle exigence surgit alors : le versement de trois millions de francs CFA supplémentaires pour l’achat de parfums rituels. Devant le refus du plaignant, l’homme propose de reporter l’opération de quelques jours, tout en conservant l’argent déjà remis. Avant de disparaître, il parvient encore à attirer d’autres personnes dans son piège.



Une traque numérique décisive

Devenu injoignable, l’escroc pensait avoir effacé toute trace. Mais sa principale victime décide de mener sa propre enquête en exploitant TikTok. Elle identifie d’autres personnes ayant vécu des faits similaires et tente même des démarches à l’étranger, sans succès. C’est finalement en saisissant les autorités compétentes que l’affaire prend un tournant décisif.



Les enquêteurs parviennent à remonter la piste jusqu’à un marché bien connu de la banlieue dakaroise, avant d’identifier le domicile du suspect à Guédiawaye. Une opération de surveillance permet son interpellation après plusieurs semaines de recherches.



L’enquête se poursuit désormais pour retrouver les autres membres du réseau, toujours en fuite. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un système organisé reposant sur de fausses promesses de richesse, des mises en scène nocturnes et l’usage de la contrainte.



