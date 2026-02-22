Menu
L'Actualité au Sénégal

Violences dans des collèges à Dakar-Plateau : le ministère annonce des mesures fermes


Rédigé le Mercredi 25 Février 2026 à 14:34 | Lu 35 fois Rédigé par


Le ministère de l’Éducation nationale réagit aux incidents signalés dans plusieurs collèges de Dakar-Plateau et prévoit un renforcement de la sécurité ainsi que des sanctions contre les auteurs.


Violences dans des collèges à Dakar-Plateau : le ministère annonce des mesures fermes

 

Le ministère de l’Éducation nationale a fait part de son inquiétude après des incidents survenus récemment dans plusieurs collèges rattachés à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Dakar-Plateau.
D’après le communiqué, des élèves issus notamment des collèges Abdoulaye Maturin Diop, Ahmet Sy Malick, Blaise Diagne, Thierno Birahim Mbacké, Awa Balla Mbacké et Ousmane Diop Coumba Pathé se rendent dans d’autres établissements en invoquant un soutien au mouvement des étudiants. Ces actions donnent lieu à des jets de pierres, à l’interruption des cours et à des dégâts matériels sur les infrastructures scolaires.
Face à ces faits jugés graves, le ministère indique avoir engagé une collaboration avec les autorités administratives ainsi qu’avec les forces de défense et de sécurité afin d’assurer la protection des établissements et la poursuite normale des enseignements.
Tout élève surpris en train de dégrader des biens publics ou de perturber les cours s’expose à des poursuites judiciaires. Des mesures disciplinaires sont également envisagées, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive ou à la radiation des listes d’examen. Les parents des élèves concernés seront appelés à répondre de la situation.
Le département invite l’ensemble des acteurs du système éducatif — inspecteurs, chefs d’établissement, enseignants et associations de parents — à redoubler de vigilance. Il sollicite aussi l’implication accrue des autorités territoriales, notamment gouverneurs, préfets et sous-préfets, pour renforcer la sécurisation de l’espace scolaire. Des dispositifs de surveillance supplémentaires, avec la présence d’agents en uniforme ou en civil, seront déployés pour prévenir de nouveaux incidents et interpeller les responsables.


Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags