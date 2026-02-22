Menu
Plan de sécurité et de restructuration à l’UCAD après des heurts


Rédigé le Mercredi 25 Février 2026 à 16:05 | Lu 23 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Au lendemain des heurts survenus sur le campus de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté un plan d’action pour restaurer la sécurité et améliorer la performance académique.


Le plan prévoit la mise en place d’un commissariat permanent sur le campus, afin de prévenir les débordements et protéger les infrastructures universitaires.

Le gouvernement envisage également une réorganisation du campus, notamment par la délocalisation partielle des étudiants. Selon Sonko, 2 500 étudiants ne peuvent plus être parqués dans l’espace actuel, ce qui justifie une refonte de l’aménagement.

La réforme s’accompagne d’une réflexion stratégique avec les ministères de l’Économie et de l’Enseignement supérieur, visant à créer un cadre d’études optimal pour les étudiants sérieux et assidus.

Sonko a affirmé que la gouvernance universitaire n’est pas un long fleuve tranquille, soulignant que les changements structurels doivent être combinés à des mesures sécuritaires pour être efficaces.

L’objectif est de garantir aux étudiants les meilleures conditions pour apprendre et réussir, tout en assurant la sécurité du campus et la protection des biens publics.

Le plan devrait inclure des mesures contre la surpopulation, des audits sur l’organisation interne et la mise en place d’équipes de médiation pour prévenir les conflits entre étudiants.

Les autorités universitaires ont promis de collaborer avec l’État pour mettre en œuvre ces changements de manière progressive et sécurisée.

Enfin, Sonko a conclu en rappelant que le succès de cette réforme dépend de la coopération des étudiants, du personnel et des forces de sécurité, et qu’il s’agit d’un engagement de long terme pour l’UCAD.


Lat Soukabé Fall

