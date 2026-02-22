Collecte record d’arachide : la SONACOS atteint 190 000 tonnes

La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a enregistré une collecte de 190 000 tonnes de graines d’arachide au cours de la campagne agricole actuelle. Ce volume constitue, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, un niveau jamais atteint auparavant.

S’exprimant mardi à Dakar devant les députés lors des questions d’actualité au gouvernement, il a comparé ces performances à celles des années précédentes : 67 000 tonnes en 2021, 129 000 en 2022, 22 000 en 2023, 12 000 en 2024 et 155 000 en 2025. D’après lui, les chiffres actuels dépassent largement ceux des cinq dernières campagnes.

Le chef du gouvernement a toutefois précisé que la collecte n’est pas encore terminée dans certaines zones. Il dit avoir pris note des doléances formulées par des producteurs du sud du pays. Des équipes de la SONACOS devraient se rendre prochainement dans des départements comme Vélingara et Bignona afin de poursuivre les opérations dans les deux mois à venir.

Reconnaissant les difficultés rencontrées, Ousmane Sonko affirme que des efforts importants sont déployés pour soutenir la politique agricole, notamment dans la filière arachide, que l’exécutif entend relancer et dynamiser.