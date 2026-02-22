Mame Makhtar Guèye répond à Ousmane Sonko sur la question d’une liste transmise aux autorités

Invité de la RFM, Mame Makhtar Guèye a réagi aux déclarations faites par le Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.

Il affirme n’avoir jamais envisagé de rendre publique la liste évoquée et soutient que celle-ci était destinée exclusivement aux autorités. Selon lui, sa position n’a jamais changé malgré les pressions observées sur les réseaux sociaux. Il met au défi quiconque de produire un extrait écrit ou vidéo dans lequel il annoncerait une publication de noms.

Poursuivant son intervention, Mame Makhtar Guèye a également rejeté toute accusation liée à la divulgation d’informations médicales ou personnelles. Il estime qu’il convient de rapporter fidèlement les propos tenus, sans y ajouter ni en retrancher.

Il rappelle avoir remis, le 13 novembre 2019, une liste aux autorités étatiques. D’après lui, cette démarche visait à permettre à l’État de convoquer les responsables concernés et d’annuler les récépissés de seize associations qu’il jugeait reconnues de manière irrégulière.

Il dit avoir attendu des mesures administratives, notamment une décision du ministère de l’Intérieur dirigé par Bamba Cissé, en vue de dissoudre les associations évoquées.