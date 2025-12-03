Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty, tué dans un accident de Ferrari en Californie

Vince Zampella était reconnu pour avoir profondément influencé le genre des jeux de tir à la première personne, vendus à des centaines de millions d’exemplaires dans le monde. Call of Duty, dont il fut le co-créateur, revendique plus de 100 millions de joueurs actifs par mois. « L’influence de Vince sur l’industrie des jeux vidéo a été profonde et étendue », a déclaré le studio Electronic Arts, qui avait racheté son studio Respawn Entertainment en 2017. « Son travail a contribué à façonner les jeux modernes et inspiré des millions de joueurs et de développeurs dans le monde entier. »



Un parcours marquant dans le jeu vidéo



Développeur passionné par les jeux de rôle, Vince Zampella s’était fait connaître grâce à Medal of Honor: Allied Assault (2002), un titre majeur sur lequel il avait collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg. La même année, il fonde Infinity Ward avec Jason West et Grant Collier. Le studio connaîtra un succès retentissant avec Call of Duty, jeu qui a redéfini le genre des FPS et marqué le début d’une franchise mondiale.



Malgré son succès, Zampella et West furent licenciés par Activision en 2010. Après un procès pour licenciement abusif, ils obtiennent un accord amiable en 2012. Les deux partenaires créent alors Respawn Entertainment, qui connaîtra un essor rapide et deviendra sous la direction de Zampella l’un des studios les plus respectés de l’industrie. En 2021, Electronic Arts lui confie la franchise Battlefield, renforçant sa réputation comme figure incontournable du jeu de tir à la première personne.



Gene Park, journaliste spécialisé au Washington Post, a salué son travail : « Il savait vraiment comment créer des histoires et des expériences qui touchent au cœur de l’expérience humaine – qu’il s’agisse de terreur, d’effroi ou d’héroïsme. »



La mort de Vince Zampella laisse un vide dans l’industrie, et des hommages affluent déjà du monde entier. Des millions de joueurs et de développeurs se souviendront de son héritage, qui continue d’influencer la création de jeux modernes et d’inspirer les nouvelles générations.

