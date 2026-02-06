Kaolack : trois personnes interpellées après une plainte pour faits répréhensibles



Des agents de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack ont procédé à l’interpellation de trois individus pour diverses infractions, dont des faits liés à l’exploitation d’activités illicites et au non-respect des obligations sanitaires et sociales, a indiqué une source policière à l’APS, vendredi.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’une plainte déposée par une mère de famille. Celle-ci signalait que sa fille était retenue contre sa volonté dans un local servant à des activités répréhensibles, selon la même source.

Entendue dans le cadre de l’enquête, la victime a déclaré avoir été privée de liberté et abusée par un individu qui organisait également des rencontres moyennant paiement avec d’autres personnes. La fouille effectuée sur ce dernier a permis aux enquêteurs de saisir une somme d’argent dont l’origine est jugée suspecte.

Interpellé en situation flagrante, l’homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a également admis avoir utilisé des dispositifs de verrouillage pour contrôler l’accès à la pièce concernée.

De son côté, la victime a réaffirmé les faits de privation de liberté et reconnu l’exercice d’une activité non déclarée.

Les trois personnes mises en cause ont été placées en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’identifier d’éventuelles autres implications. ✅ aps