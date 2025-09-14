Menu
Victoire d’Al-Nassr : Sadio Mané buteur


Rédigé le Lundi 15 Septembre 2025 à 07:33


Al-Nassr s’impose 2-0 contre Al Kholood. Sadio Mané ouvre le score avant que Martinez ne scelle la victoire, confirmant la solidité offensive du club saoudien.


Al-Nassr s’est imposé ce dimanche face à Al Kholood sur le score de 2 à 0. Le premier but est intervenu à la 52ᵉ minute grâce à Sadio Mané, bien servi par Kingsley Coman. Le joueur sénégalais, particulièrement en forme, a brillé au sein d’un secteur offensif porté également par Cristiano Ronaldo et João Félix.

La victoire a été scellée en fin de match, lorsque Martinez a inscrit le second but à la 81ᵉ minute. Une prestation maîtrisée qui confirme la supériorité d’Al-Nassr et renforce sa place dans la compétition, tout en mettant en avant l’efficacité de son attaque.

 

 




