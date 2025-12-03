Saraya : un site d’orpaillage illégal démantelé lors d’une opération de sécurité





Une intervention menée le mercredi 19 décembre 2025 dans le secteur de Saraya a conduit au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin implanté dans le village de Gamba Gamba. L’opération a été réalisée par une unité spécialisée de surveillance et d’intervention dans le cadre de la lutte contre l’exploitation aurifère illégale.



Sur place, les forces engagées ont procédé à la saisie d’un important lot de matériel servant aux activités d’extraction non autorisées. Le butin comprend notamment dix groupes électrogènes, dix marteaux-piqueurs, neuf tricycles de type utilitaire, six motos ainsi que sept téléphones portables.



Afin d’empêcher toute reprise immédiate des activités sur le site, quatre machines utilisées pour le traitement du minerai ont été détruites directement sur les lieux.



Cette action s’inscrit dans une dynamique continue de sécurisation et de préservation des zones touchées par l’orpaillage non réglementé, un phénomène aux impacts négatifs sur l’environnement, l’économie locale et la sécurité. Les personnes appréhendées lors de l’opération ont été mises à la disposition des autorités compétentes pour la suite de la procédure.

