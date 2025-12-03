Douze nouveaux membres prêtent serment pour renforcer la lutte contre la corruption





Douze nouveaux membres de l’organe national chargé de la prévention et de la lutte contre la fraude et la corruption ont officiellement prêté serment, lundi, lors d’une audience solennelle tenue à la cour d’appel de Dakar. Ils se sont engagés à exercer leurs fonctions avec indépendance, impartialité, loyauté, probité et discrétion.



Lors de la cérémonie, il a été rappelé que cette prestation de serment ne constitue pas une simple formalité, mais un engagement fort au service de l’intérêt général. La mission confiée aux nouveaux membres est qualifiée de noble et exigeante, dans un contexte où la corruption demeure un phénomène complexe nécessitant des institutions solides, un cadre juridique rigoureux et une implication citoyenne constante.



Les membres récemment installés ont été désignés à l’issue d’un processus de sélection jugé rigoureux, faisant suite à un appel à candidatures. Ils auront pour tâche de combattre aussi bien les pratiques illicites du quotidien que les formes plus graves de détournements portant atteinte au développement économique et social.



Lors des échanges, l’accent a été mis sur l’impact négatif de ces pratiques sur les populations, notamment à travers le manque d’infrastructures et de services publics de qualité. Une vigilance particulière a été recommandée dans les domaines sensibles tels que la commande publique ainsi que les mécanismes financiers et fiscaux.



Il a également été précisé que l’instance dirigeante ne s’est pas encore réunie. Une fois cette étape franchie, une feuille de route sera définie afin de structurer les actions futures, notamment en matière de prévention.



Les douze membres nommés proviennent de divers horizons, notamment de l’administration, de l’enseignement supérieur, de la justice et de la société civile, illustrant une volonté d’approche plurielle dans la conduite de cette mission stratégique.

