CAN 2025 : le capitaine des Lions appelle à une concentration totale sur l’objectif continental





À quelques heures de l’entrée en lice du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, le capitaine des Lions de la Teranga s’est exprimé en conférence de presse. Il a appelé ses coéquipiers à se couper des discussions annexes pour se concentrer exclusivement sur l’objectif principal : remporter un nouveau titre continental.



Face à la multiplication des informations ces dernières semaines, entre le tirage au sort de la Coupe du monde et les controverses liées au calendrier, le défenseur sénégalais a tenu à recentrer le débat. Selon lui, la priorité doit rester la CAN. Il a expliqué que lorsqu’un objectif est clairement défini, la concentration devient plus naturelle, affirmant penser à cette compétition depuis plusieurs mois, au point d’en faire une véritable obsession personnelle.



Il a également indiqué avoir accordé un court moment au groupe pour apprécier la qualification mondiale avant de remettre l’accent sur l’échéance immédiate. Après cette parenthèse, a-t-il précisé, il était indispensable de revenir pleinement à la Coupe d’Afrique.



Pour le capitaine, la CAN demeure une compétition majeure, souvent sous-estimée sur la scène internationale. Il a exprimé une fierté assumée pour ce tournoi, qu’il considère comme l’un des plus prestigieux au monde. À ce titre, il a affirmé qu’il ne troquerait jamais un titre continental contre une simple qualification mondiale, soulignant la valeur symbolique et historique d’un sacre africain.



Abordant les difficultés liées à l’organisation et aux contraintes du calendrier, il a invité ses partenaires à dépasser ces considérations pour se concentrer sur l’essence même de la compétition. Il a rappelé l’importance de jouer avec passion, en incarnant la joie et l’énergie propres au football africain, afin de vivre pleinement cette CAN et tenter de la remporter.



Enfin, il a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du football africain, en particulier aux médias, pour mieux défendre et valoriser la Coupe d’Afrique des Nations. Selon lui, il appartient avant tout aux Africains de protéger cette compétition et de contribuer à son rayonnement positif à l’échelle mondiale.



Résolument tourné vers le présent, le capitaine des Lions a assuré que l’ambition est claire : tout donner pour décrocher la CAN 2025, avant de se projeter vers les prochaines échéances.

