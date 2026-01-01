Venezuela : Trump affirme que Maduro a été « capturé et exfiltré » après une attaque militaire d’ampleur

Une nuit de frappes et de chaos à Caracas

Dans la nuit de vendredi à samedi, de fortes détonations ont secoué la capitale vénézuélienne. Des habitants ont rapporté des survols d’aéronefs militaires, des coupures d’électricité et des incendies à proximité de sites stratégiques, notamment des installations militaires. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’importantes colonnes de fumée s’élevant dans plusieurs quartiers de Caracas.



Les autorités locales n’ont pas communiqué de bilan officiel, mais parlent d’une attaque coordonnée, visant des infrastructures sensibles.



Trump revendique une « attaque à grande échelle »

Quelques heures après les explosions, le président américain Donald Trump a publié un message affirmant que les États-Unis avaient mené une « attaque à grande échelle » contre le Venezuela. Il a également déclaré que le président Nicolás Maduro et son épouse auraient été « capturés et exfiltrés » hors du pays.



Selon Trump, l’opération aurait été menée avec succès afin de « mettre fin à un régime illégitime ». Aucune précision n’a été donnée sur le lieu de détention de Maduro ni sur les conditions exactes de cette prétendue capture.



🇻🇪 Caracas dénonce une agression et décrète l’état d’exception

Le gouvernement vénézuélien a immédiatement démenti toute version américaine, dénonçant une violation grave de la souveraineté nationale. Dans un communiqué officiel, Caracas accuse Washington de mener une agression militaire directe contre un État souverain.



Dans ce contexte tendu, Nicolás Maduro a décrété l’état d’exception, appelant les forces armées, les institutions et la population à la mobilisation générale. Les frontières auraient été partiellement fermées et la sécurité renforcée autour des bâtiments officiels.



Réactions internationales prudentes

Sur la scène internationale, les réactions se multiplient. Plusieurs pays et organisations appellent à la retenue et demandent des clarifications urgentes sur les événements. Des alliés traditionnels du Venezuela dénoncent une intervention illégale, tandis que d’autres gouvernements restent prudents, attendant des confirmations indépendantes.



À ce stade, aucune organisation internationale ni source indépendante n’a confirmé la capture de Nicolás Maduro, une information qui repose uniquement sur les déclarations de Donald Trump.



Une situation extrêmement évolutive

La situation au Venezuela demeure confuse et explosive. Entre frappes militaires, déclarations contradictoires et mobilisation générale, le pays fait face à l’une des plus graves crises politiques et sécuritaires de son histoire récente.



Les prochaines heures seront décisives pour savoir si les affirmations américaines se confirment, ou si le bras de fer diplomatique et militaire risque de s’intensifier davantage en Amérique latine.

