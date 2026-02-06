Thiès prépare un forum populaire en amont de la fête du 4 avril





La ville de Thiès accueillera, samedi à l’hôtel de Ville, un forum populaire destiné à recueillir des propositions à soumettre au président de la République, dans le cadre de la célébration du 4 avril. Cette année, la fête de l’indépendance a été délocalisée dans la cité du Rail par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.



L’annonce a été faite par le maire, Babacar Diop, qui précise que la rencontre, baptisée « forum populaire indépendance », réunira d’anciens et d’actuels députés, des directeurs nationaux originaires de Thiès, des acteurs du mouvement sportif, les maires des trois communes de la ville ainsi que diverses personnalités, femmes, jeunes, élèves et étudiants.



Selon l’édile, cette initiative se veut un espace d’échanges et de concertation. Elle permettra de recueillir avis, propositions et doléances en vue de leur compilation dans un document qui sera transmis au président de la République.



Le conseil municipal a également adopté à l’unanimité une motion de remerciement et de reconnaissance à l’endroit du chef de l’État pour la décision de tenir la fête nationale à Thiès. Les autorités locales se sont engagées à lui réserver un accueil populaire.



Dans la perspective de l’événement, le maire a indiqué avoir pris un arrêté demandant aux occupants des abords de l’avenue Caen et de la Promenade des Thiessois, jusqu’à la station EDK, de libérer les lieux. Un délai d’une semaine leur a été accordé.



Babacar Diop a assuré que des discussions seront menées avec les personnes concernées afin d’encadrer la mesure et de garantir que les festivités se déroulent dans de bonnes conditions.

