Marine nationale : les corps des trois marins disparus retrouvés sans vie





Les corps des trois éléments de la Marine nationale du Sénégal portés disparus depuis le 12 février ont été retrouvés, selon une source officielle.



Dans un communiqué, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) indique que les opérations de recherche ont permis de repêcher les dépouilles correspondant aux trois marins disparus.



La vedette qui les transportait effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a chaviré à l’embouchure du fleuve Sénégal, en raison d’une forte houle. L’accident avait fait trois disparus et dix rescapés.



Un dernier hommage sera rendu aux trois militaires ce jeudi 19 février à 10 heures, à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis, précise la DIRPA.



aps

