Menu
L'Actualité au Sénégal

Marine nationale : les corps des trois marins disparus retrouvés sans vie


Rédigé le Mercredi 18 Février 2026 à 19:57 | Lu 42 fois Rédigé par


Les corps des trois éléments de la Marine nationale disparus après le chavirement de leur vedette ont été retrouvés. Un hommage leur sera rendu à Saint-Louis.


Marine nationale : les corps des trois marins disparus retrouvés sans vie

 

Les corps des trois éléments de la Marine nationale du Sénégal portés disparus depuis le 12 février ont été retrouvés, selon une source officielle.

Dans un communiqué, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) indique que les opérations de recherche ont permis de repêcher les dépouilles correspondant aux trois marins disparus.

La vedette qui les transportait effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a chaviré à l’embouchure du fleuve Sénégal, en raison d’une forte houle. L’accident avait fait trois disparus et dix rescapés.

Un dernier hommage sera rendu aux trois militaires ce jeudi 19 février à 10 heures, à la Base navale Nord capitaine de vaisseau Hamedine Fall de Saint-Louis, précise la DIRPA.

aps




Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 18 Février 2026 - 20:39 LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026

Mercredi 18 Février 2026 - 20:34 LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 18 FEVIER 2026

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags