Menu
L'Actualité au Sénégal

Pirogue à la dérive : neuf Sénégalais localisés en Guinée Conakry


Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 15:14 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après un mois d’inquiétude et de prières, les neuf pêcheurs sénégalais portés disparus ont finalement été localisés en Guinée Conakry. Leur pirogue, partie pour une campagne de pêche artisanale, aurait dérivé à la suite d’un incident technique en haute mer, selon des sources concordantes.


Pirogue à la dérive : neuf Sénégalais localisés en Guinée Conakry

Dès l’annonce de leur disparition, les familles avaient alerté les autorités maritimes. Les recherches engagées au large des côtes sénégalaises n’avaient donné aucun résultat immédiat, alimentant les craintes d’un drame.
 

C’est grâce à la collaboration entre les services maritimes sénégalais et guinéens que les pêcheurs ont été identifiés dans un port guinéen, affaiblis mais vivants. Selon les premiers témoignages, ils auraient manqué de carburant après une panne moteur, avant d’être entraînés par les courants marins.
 

Les autorités consulaires sénégalaises ont confirmé leur prise en charge médicale et alimentaire. Les familles, qui vivaient dans l’angoisse depuis plusieurs semaines, ont exprimé un immense soulagement.
 

Cet épisode relance la question de la sécurité des embarcations artisanales. De nombreux pêcheurs continuent de prendre la mer avec des moyens techniques limités, sans équipements de géolocalisation ni dispositifs de détresse performants.
 

Les professionnels du secteur appellent à un renforcement des contrôles techniques et à un meilleur encadrement des départs en mer. La modernisation de la pêche artisanale apparaît comme une urgence, notamment face aux risques climatiques et à la surexploitation des ressources.
 

En attendant leur rapatriement, les neuf rescapés devraient bénéficier d’un accompagnement sanitaire et psychologique. Leur retour sera vécu comme un véritable miracle par leurs proches et leurs communautés.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Notto Diobasse Smart City : Thiès mise sur l’industrialisation comme levier de développement

Lat Soukabé Fall - 14/02/2026 - 0 Commentaire
Notto Diobasse Smart City : Thiès mise sur l’industrialisation comme levier de développement
L’Association de la presse locale (APL) de Thiès organise ce jeudi à la Promenade des Thiessois un forum autour du thème : « L’industrialisation de Thiès, levier de développement : l’exemple de Notto...

Auto‑écoles du Sénégal : Thiès accueille 72h de formation et des solutions pour le secteur

Lat Soukabé Fall - 14/02/2026 - 0 Commentaire
Auto‑écoles du Sénégal : Thiès accueille 72h de formation et des solutions pour le secteur
Dans le cadre de sa mission de promotion de la sécurité routière et de la protection des usagers, l’Association Nationale des Auto‑Écoles du Sénégal (ANAES) a organisé, du [indiquer dates exactes],...

Actualités

Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie : l’enquête s’élargit, le juge accélère la procédure

Lat Soukabé Fall - 14/02/2026 - 0 Commentaire
Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie : l’enquête s’élargit, le juge accélère la procédure
L’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et plusieurs autres personnes connaît un nouveau tournant judiciaire. Selon des informations concordantes, le juge d’instruction en charge du...

Thiès : les maires concertent leurs priorités avant la fête de l’Indépendance 2026

- 14/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : les maires concertent leurs priorités avant la fête de l’Indépendance 2026
À l’approche de la fête de l’Indépendance 2026, les maires de Thiès se sont réunis pour définir les priorités à soumettre au président Bassirou Diomaye Faye afin d’accélérer le développement local....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags