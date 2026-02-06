Menu
Pyrénées-Orientales : à 91 ans, il devient papa pour la septième fois


Rédigé le Jeudi 12 Février 2026 à 17:34 | Lu 45 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Alors que la France connaît une baisse record de sa natalité: seulement 644 000 naissances en 2025, un chiffre le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, certains Français défient les statistiques. C’est le cas de Pierre Sablé, un habitant des Pyrénées-Orientales, devenu papa pour la septième fois à 91 ans.


Pyrénées-Orientales : à 91 ans, il devient papa pour la septième fois

Très fier, Pierre a présenté sa dernière petite fille, âgée de six mois, tandis que sa fille aînée issue d’une première union vient de fêter ses 60 ans. « Je ne suis pas si vieux que ça ! », assure-t-il avec humour, tout en reconnaissant avoir battu Robert De Niro, qui est devenu père pour la septième fois à 80 ans.

 

Le secret de sa vitalité ? Le sport. Entre jardinage, trails et marathons, le nonagénaire multiplie les exploits. À 81 ans, il a notamment participé au marathon de New York, et collectionne plusieurs médailles dans la catégorie des plus de 80 ans.

 

C’est lors d’une activité sportive que Pierre a rencontré la mère de son dernier enfant. « J’étais aux Angles, je faisais du snowboard. Et j’ai rencontré cette dame qui a maintenant 39 ans, et voilà », raconte-t-il. La jeune maman confie à L’Indépendant : « Bien sûr que ça peut étonner, mais je suis heureuse ». Elle assure que Pierre est un « très bon papa » et « un excellent compagnon de vie ».

 

Interrogé sur l’avenir de sa fille et le temps qu’il lui restera à passer à ses côtés, Pierre se montre serein : « On va bien la préparer pour ça, on est une grande famille ».



Lat Soukabé Fall

