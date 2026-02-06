Pyrénées-Orientales : à 91 ans, il devient papa pour la septième fois

Très fier, Pierre a présenté sa dernière petite fille, âgée de six mois, tandis que sa fille aînée issue d’une première union vient de fêter ses 60 ans. « Je ne suis pas si vieux que ça ! », assure-t-il avec humour, tout en reconnaissant avoir battu Robert De Niro, qui est devenu père pour la septième fois à 80 ans.

Le secret de sa vitalité ? Le sport. Entre jardinage, trails et marathons, le nonagénaire multiplie les exploits. À 81 ans, il a notamment participé au marathon de New York, et collectionne plusieurs médailles dans la catégorie des plus de 80 ans.



C’est lors d’une activité sportive que Pierre a rencontré la mère de son dernier enfant. « J’étais aux Angles, je faisais du snowboard. Et j’ai rencontré cette dame qui a maintenant 39 ans, et voilà », raconte-t-il. La jeune maman confie à L’Indépendant : « Bien sûr que ça peut étonner, mais je suis heureuse ». Elle assure que Pierre est un « très bon papa » et « un excellent compagnon de vie ».



Interrogé sur l’avenir de sa fille et le temps qu’il lui restera à passer à ses côtés, Pierre se montre serein : « On va bien la préparer pour ça, on est une grande famille ».

