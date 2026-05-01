VÉLINGARA : UN BÉBÉ ÉGORGÉ, LE DRAME QUI GLACE UNE FAMILLE

Selon les informations disponibles, les soupçons se sont très rapidement dirigés vers l’entourage proche de l’enfant. Une situation qui a conduit les forces de sécurité à interpeller cinq membres de la famille.





Placés en garde à vue, les suspects font l’objet d’une enquête approfondie visant à déterminer leur degré d’implication dans ce crime d’une rare brutalité.





Pour l’heure, les motivations restent floues. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes, allant de conflits internes à des croyances ou tensions familiales.





Dans la localité, l’émotion est immense. Les habitants peinent à comprendre comment un tel acte a pu être commis au sein même d’un cadre censé protéger l’enfant.





Ce drame remet en lumière les violences intrafamiliales, souvent silencieuses, mais parfois dramatiquement révélées par des actes irréparables.

