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VÉLINGARA : UN BÉBÉ ÉGORGÉ, LE DRAME QUI GLACE UNE FAMILLE


Rédigé le Lundi 4 Mai 2026 à 23:22 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’horreur a frappé à Vélingara, dans la région de Kolda. Un bébé de 18 mois a été retrouvé égorgé dans un contexte familial, plongeant toute une localité dans la stupeur.


VÉLINGARA : UN BÉBÉ ÉGORGÉ, LE DRAME QUI GLACE UNE FAMILLE

Selon les informations disponibles, les soupçons se sont très rapidement dirigés vers l’entourage proche de l’enfant. Une situation qui a conduit les forces de sécurité à interpeller cinq membres de la famille.
 

Placés en garde à vue, les suspects font l’objet d’une enquête approfondie visant à déterminer leur degré d’implication dans ce crime d’une rare brutalité.
 

Pour l’heure, les motivations restent floues. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes, allant de conflits internes à des croyances ou tensions familiales.
 

Dans la localité, l’émotion est immense. Les habitants peinent à comprendre comment un tel acte a pu être commis au sein même d’un cadre censé protéger l’enfant.
 

Ce drame remet en lumière les violences intrafamiliales, souvent silencieuses, mais parfois dramatiquement révélées par des actes irréparables.



Lat Soukabé Fall

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