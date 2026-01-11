Urgent : drame mortel sur un chantier à Angré, deux suspects recherchés

Les forces de l’ordre, alertées, se sont rendues sur les lieux pour les constatations d’usage. La victime, un homme d’environ 1,70 mètre, vêtue d’un tee-shirt rouge et d’un pantalon jean noir, a été retrouvée allongée sur la banquette arrière du véhicule. Les premiers relevés indiquent la présence d’une plaie récente à l’avant-bras gauche.



Le corps a été transféré à la morgue d’Ivoire Sépulture (Ivosep) du CHU d’Angré pour les besoins de l’autopsie. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux frères de la compagne de la victime sont activement recherchés par les forces de l’ordre.



Les autorités poursuivent leur investigation pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident.

