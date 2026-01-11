Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Urgent : drame mortel sur un chantier à Angré, deux suspects recherchés


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 20:07 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Vers 18 heures, un drame s’est produit sur un chantier à Angré. Hervé, un ouvrier, ressentant de vives douleurs lors d’une pause, s’est soudainement effondré sous les yeux de ses collègues. Immédiatement pris en charge, il a été évacué à bord d’un véhicule en direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angré, mais il n’a malheureusement jamais atteint l’établissement, succombant en cours de route.


Urgent : drame mortel sur un chantier à Angré, deux suspects recherchés
Les forces de l’ordre, alertées, se sont rendues sur les lieux pour les constatations d’usage. La victime, un homme d’environ 1,70 mètre, vêtue d’un tee-shirt rouge et d’un pantalon jean noir, a été retrouvée allongée sur la banquette arrière du véhicule. Les premiers relevés indiquent la présence d’une plaie récente à l’avant-bras gauche.

Le corps a été transféré à la morgue d’Ivoire Sépulture (Ivosep) du CHU d’Angré pour les besoins de l’autopsie. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux frères de la compagne de la victime sont activement recherchés par les forces de l’ordre.

Les autorités poursuivent leur investigation pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique incident.
Si vous voulez, je peux


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags