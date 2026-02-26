Thiès : L’extension en R+3 qui change la donne pour les patients

Le futur bâtiment, conçu en R+3, permettra d’augmenter la capacité d’accueil et de moderniser les infrastructures existantes. Il comprendra :



Rez-de-chaussée : accueil, consultations externes et urgences élargies

1er étage : hospitalisation générale et spécialités médicales

2e étage : blocs opératoires et plateau technique modernisé

3e étage : maternité, pédiatrie et unités spécialisées



Grâce au financement de la JICA, le projet intègre des équipements médicaux de pointe et répond aux normes internationales en matière de santé, garantissant ainsi une prise en charge optimale des patients.



Actuellement, de nombreux patients sont transférés vers Dakar faute de capacité ou de matériel adapté. Avec cette extension, le Centre Hospitalier Régional pourra accueillir davantage de cas complexes sur place, réduisant les évacuations et rapprochant les soins des populations locales.



Lors de son discours, le ministre de la Santé a déclaré : « Cette extension, rendue possible grâce au soutien de la JICA, symbolise notre engagement à renforcer l’accès aux soins de qualité pour toutes les populations, tout en modernisant nos infrastructures sanitaires. »





De son côté, Madame Sow, directrice du CHR de Thiès, a souligné l’importance du projet pour le personnel et les patients : « Cette extension nous permettra de mieux accueillir nos patients, d’améliorer nos conditions de travail et de disposer d’outils modernes pour offrir des soins de qualité. »





L’ambassadeur du Japon a rappelé l’importance de la coopération entre les deux pays et le soutien continu de la JICA pour le renforcement des infrastructures sanitaires au Sénégal : « Nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui améliorera durablement la santé des populations de Thiès et des régions environnantes. »



Au-delà de la construction, le projet prévoit l’intégration d’équipements modernes, une meilleure organisation des flux patients et un plateau technique renforcé. L’extension en R+3 permettra ainsi au CHR de Thiès de se positionner comme une référence régionale en matière de soins, tout en améliorant les conditions de travail du personnel médical.





Thiès franchit donc une étape décisive dans la modernisation de son système de santé, avec un Centre Hospitalier Régional prêt à accueillir ses patients dans des conditions modernes, sécurisées et efficaces.

