Kaffrine : deux habitations détruites par un incendie à Ndodj

Un incendie d’une rare intensité a frappé jeudi le village de Ndodj, situé dans la commune de Kahi, région de Kaffrine, provoquant d’importants dégâts matériels.



D’après Ibou Ndao, notable du village et conseiller municipal, deux maisons ont été entièrement détruites. Les pertes sont estimées à plus d’un million de francs CFA.



Il a également regretté le retard dans l’intervention des sapeurs-pompiers et des forces de gendarmerie, une situation qu’il relie au mauvais état de la route menant à la localité.



Face à cet épisode, les habitants demandent la construction de l’axe reliant Kaffrine, Ndioum Nguenth, Toune Sarocogne et Ndodj, afin de faciliter l’accès des services de secours en cas d’urgence.



La veille, en Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait insisté sur la nécessité d’une transformation en profondeur des mécanismes de prévention et de protection civile, évoquant la multiplication des sinistres à travers le pays.



Il avait notamment fait référence à l’incendie survenu à Touba Thiarène, dans le département de Koungheul, où 15 maisons et 115 cases avaient été détruites, avec des pertes importantes en biens essentiels.

