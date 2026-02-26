Menu
L'Actualité au Sénégal

Kaffrine : deux habitations détruites par un incendie à Ndodj


Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 04:58 | Lu 56 fois Rédigé par


Un incendie survenu à Ndodj, dans la commune de Kahi, a détruit deux maisons et causé d’importants dégâts matériels. Les populations interpellent l’État sur l’état des routes.


Kaffrine : deux habitations détruites par un incendie à Ndodj

 

Un incendie d’une rare intensité a frappé jeudi le village de Ndodj, situé dans la commune de Kahi, région de Kaffrine, provoquant d’importants dégâts matériels.

D’après Ibou Ndao, notable du village et conseiller municipal, deux maisons ont été entièrement détruites. Les pertes sont estimées à plus d’un million de francs CFA.

Il a également regretté le retard dans l’intervention des sapeurs-pompiers et des forces de gendarmerie, une situation qu’il relie au mauvais état de la route menant à la localité.

Face à cet épisode, les habitants demandent la construction de l’axe reliant Kaffrine, Ndioum Nguenth, Toune Sarocogne et Ndodj, afin de faciliter l’accès des services de secours en cas d’urgence.

La veille, en Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait insisté sur la nécessité d’une transformation en profondeur des mécanismes de prévention et de protection civile, évoquant la multiplication des sinistres à travers le pays.

Il avait notamment fait référence à l’incendie survenu à Touba Thiarène, dans le département de Koungheul, où 15 maisons et 115 cases avaient été détruites, avec des pertes importantes en biens essentiels.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags