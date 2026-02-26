Menu
Thiès: ENDA élabore un thème sur le stress, forte mobilisation des élèves du CEM


Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 21:24 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, dans le quartier Hersant, l’Enda Tiers Monde (ENDA) a organisé une activité de sensibilisation consacrée au stress en milieu scolaire.


L’activité a enregistré une participation massive des élèves du CEM du quartier, venus nombreux assister à cette séance de sensibilisation et d’échanges.

 

Durant la session, les intervenants d’ENDA ont expliqué :

  • Les causes du stress chez les élèves

  • Les conséquences sur la santé et les résultats scolaires

  • Les méthodes simples pour mieux gérer la pression

     

Les collégiens ont activement participé en partageant leurs expériences liées aux examens, aux attentes familiales et aux difficultés d’apprentissage.

 

Cette rencontre a permis d’ouvrir le dialogue sur la santé mentale des jeunes, un sujet souvent peu abordé dans les établissements scolaires.
 

À Hersant, l’initiative d’ENDA marque une étape importante dans la sensibilisation et l’accompagnement des élèves vers un meilleur équilibre scolaire et personnel.



Lat Soukabé Fall

