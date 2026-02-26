Thiès: ENDA élabore un thème sur le stress, forte mobilisation des élèves du CEM

L’activité a enregistré une participation massive des élèves du CEM du quartier, venus nombreux assister à cette séance de sensibilisation et d’échanges.
Durant la session, les intervenants d’ENDA ont expliqué :
-
Les causes du stress chez les élèves
-
Les conséquences sur la santé et les résultats scolaires
-
Les méthodes simples pour mieux gérer la pression
Les collégiens ont activement participé en partageant leurs expériences liées aux examens, aux attentes familiales et aux difficultés d’apprentissage.
Cette rencontre a permis d’ouvrir le dialogue sur la santé mentale des jeunes, un sujet souvent peu abordé dans les établissements scolaires.
À Hersant, l’initiative d’ENDA marque une étape importante dans la sensibilisation et l’accompagnement des élèves vers un meilleur équilibre scolaire et personnel.