Thiès: ENDA élabore un thème sur le stress, forte mobilisation des élèves du CEM

L’activité a enregistré une participation massive des élèves du CEM du quartier, venus nombreux assister à cette séance de sensibilisation et d’échanges.



Durant la session, les intervenants d’ENDA ont expliqué :



Les causes du stress chez les élèves

Les conséquences sur la santé et les résultats scolaires

Les méthodes simples pour mieux gérer la pression





Les collégiens ont activement participé en partageant leurs expériences liées aux examens, aux attentes familiales et aux difficultés d’apprentissage.



Cette rencontre a permis d’ouvrir le dialogue sur la santé mentale des jeunes, un sujet souvent peu abordé dans les établissements scolaires.





À Hersant, l’initiative d’ENDA marque une étape importante dans la sensibilisation et l’accompagnement des élèves vers un meilleur équilibre scolaire et personnel.

