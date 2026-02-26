4 Avril 2026 à Thiès : M. Diagne accuse le maire Babacar Diop de “démarche solitaire”

Politique / Actualité

Clash 4 Avril 2026 à Thiès : M. Diagne dénonce la “démarche solitaire” du maire Babacar Diop

Lors d’une conférence de presse réunissant des élus municipaux, maires, délégués de quartier et agents de la mairie, M. Diagne a accusé le maire de Thiès Babacar Diop de conduire une démarche “unilatérale, sélective et exclusionnaire” autour de l’organisation de la Fête de l’Indépendance (4 Avril 2026), que la ville de Thiès doit abriter. Il réclame un cadre “inclusif et concerté” et appelle l’État, le gouverneur et l’armée à “assumer pleinement leurs responsabilités institutionnelles”.

“Une opportunité historique… mais l’espoir est en train d’être trahi”

Dans sa déclaration, M. Diagne rappelle que Thiès a déjà accueilli des éditions précédentes (notamment 1979 et 2004), et estime que l’édition 2026 devait constituer “un levier” pour accélérer des réalisations structurantes au bénéfice de la région. Selon lui, l’organisation ne doit pas devenir un “instrument de promotion politique personnelle”.

“La fête nationale n’appartient à personne. Elle ne peut pas servir de tremplin à des ambitions individuelles.”

Accusations de démarche “unilatérale” et de “confiscation de la parole territoriale”

Le responsable dénonce ce qu’il considère comme une prise de parole exclusive du maire de la ville de Thiès au nom de l’ensemble de la région. Il fustige des “forums orientés”, des “rencontres ciblées” et des “visites mises en scène”, affirmant que des initiatives auraient été menées sans associer suffisamment les autres collectivités territoriales.

“La région de Thiès ne se réduit pas à une mairie centrale. Nous refusons l’exclusion et la personnalisation abusive d’un enjeu national.”

Priorités avancées : santé, écoles, routes, emploi et infrastructures

M. Diagne insiste sur la nécessité de concentrer les efforts sur des besoins jugés essentiels, plutôt que sur des événements coûteux “sans impact réel sur le vécu des populations”.

Santé : relèvement du plateau médical, hôpital "digne" (niveau supérieur), centres de santé fonctionnels.

relèvement du plateau médical, hôpital “digne” (niveau supérieur), centres de santé fonctionnels. Éducation : salles de classe, réduction des effectifs pléthoriques, appui au fonctionnement des établissements.

Routes et mobilité : réhabilitation et aménagements structurants.

Emploi / industrie : investissements créateurs d'emplois pour la jeunesse.

Infrastructures sportives et services : amélioration durable plutôt que "prestige ponctuel".

“La fête de l’indépendance, c’est d’abord l’armée”

Dans son propos, M. Diagne rappelle le rôle central des autorités administratives et militaires dans l’organisation des cérémonies, soulignant que le défilé militaire constitue le cœur de l’événement.

“En définitive, la fête de l’indépendance, c’est une fête d’abord de l’armée.”

Appel au gouverneur et au commandement militaire

L’intervenant appelle le gouverneur de la région de Thiès et le colonel commandant de la zone militaire n°7 à garantir “un cadre d’organisation fondé sur l’équité, la transparence et l’inclusion”. Il estime que cela relève de la cohésion régionale et de la crédibilité de l’État.

Demande principale : mise en place d’un comité technique pluraliste, transparent et représentatif, associant toutes les collectivités concernées et les services compétents, pour piloter la préparation du 4 Avril 2026.

Interpellation au Président de la République

M. Diagne réitère sa gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour le choix de Thiès, mais sollicite une vigilance afin qu’aucun acteur ne “confisque” le processus. Il demande une démarche “sans parti pris” et “sans distinction d’appartenance politique” pour impulser un développement équilibré de la région.

Vidéo : la déclaration (source)

