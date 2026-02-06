Menu
CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc


Rédigé le Jeudi 19 Février 2026 à 19:05 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le verdict est tombé ce jeudi au Maroc dans l’affaire des 18 supporters sénégalais interpellés en marge de la Coupe d’Afrique des Nations. Après plusieurs heures d’audience, la juridiction compétente a prononcé des peines allant de trois mois à un an de prison ferme à l’encontre des prévenus.


Des peines de trois mois à un an de prison, jusqu’à deux ans requis par le parquet

Selon les éléments communiqués, ces supporters avaient été arrêtés à la suite d’incidents survenus en dehors des stades, dans un contexte de tension lié à la compétition continentale. Les faits reprochés porteraient notamment sur des troubles à l’ordre public et des altercations avec les forces de sécurité locales.
 

Lors du procès, le ministère public avait requis jusqu’à deux ans d’emprisonnement contre chacun des mis en cause, estimant que les faits étaient suffisamment graves pour justifier une sanction dissuasive. La défense, quant à elle, a plaidé les circonstances atténuantes, évoquant l’enthousiasme débordant lié à l’événement sportif et l’absence d’antécédents judiciaires pour la majorité des accusés.
 

Au Sénégal, l’annonce du verdict a suscité de nombreuses réactions. Des familles, visiblement éprouvées, appellent à un accompagnement diplomatique afin de garantir les droits des condamnés. Certains acteurs de la société civile demandent également une assistance juridique renforcée pour d’éventuelles procédures d’appel.
 

Cet épisode rappelle que les grandes compétitions sportives, malgré leur dimension festive, peuvent parfois basculer dans des débordements regrettables. Les autorités sénégalaises devraient suivre de près l’évolution du dossier, notamment les conditions de détention et les éventuelles mesures de clémence.



