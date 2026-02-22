Affaire Epstein : Hillary et Bill Clinton auditionnés à huis clos

Jeudi 26 février 2026, Hillary Clinton a été la première à être entendue. L’ancienne secrétaire d’État, récemment en déplacement à Berlin, a fermement nié toute proximité avec Epstein. Elle affirme ne l’avoir « jamais rencontré » et s’est dite « indignée » d’être associée à lui.

Concernant les voyages effectués par son mari à bord de l’avion privé d’Epstein, elle précise qu’ils auraient eu lieu avant la révélation publique de ses crimes et dans le cadre d’activités philanthropiques liées à la fondation Clinton. Selon elle, il s’agissait d’une « très courte période ».



L’ancien président Bill Clinton doit être auditionné vendredi 27 février. Son nom apparaît depuis longtemps dans les débats liés aux fréquentations d’Epstein, même si aucune accusation judiciaire n’a été retenue contre lui dans ce dossier.



Hillary Clinton accuse les républicains de vouloir instrumentaliser l’affaire pour détourner l’attention d’autres enjeux politiques, notamment liés à l’ancien président Donald Trump. Elle appelle à la publication intégrale des « dossiers Epstein » et réclame davantage de transparence du ministère de la Justice.





« Nous n’avons rien à cacher », a-t-elle déclaré à la BBC, estimant que le débat devrait avant tout se concentrer sur les victimes.

