Urgence à Cayar : La population réclame la libération de Serigne Mbaye Diouf

Né à Cayar, Serigne Mbaye Diouf a quitté le Sénégal en 2006, à la recherche de meilleures opportunités. À Madrid, il a commencé comme vendeur ambulant, avant de fonder le syndicat Manteros, qui lutte pour les droits des travailleurs informels et migrants. Son engagement social et politique l’a conduit à rejoindre le parti Podemos, et en 2021, il est devenu le premier député noir de l’Assemblée de Madrid, marquant l’histoire de la représentation politique des migrants. Son parcours inspirant a été documenté dans le film Serigne vs the EU, nominé aux International Emmy Awards 2023.



Le 1er octobre 2025, Serigne Mbaye Diouf a été arrêté par la marine israélienne alors qu’il participait à la Global Sumud Flotilla, une mission humanitaire visant à briser le blocus de Gaza. À bord du navire Sirius, il transportait de l’aide essentielle, notamment du lait pour enfants, dans le cadre d’une action coordonnée par des volontaires internationaux. Le FRAPP a dénoncé cette arrestation comme un « kidnapping » et une violation flagrante du droit international.



À Cayar, la population est mobilisée. Des jeunes, des femmes et des pêcheurs se sont rassemblés devant le poste de gendarmerie, scandant des slogans en faveur de la justice et brandissant des pancartes appelant à sa libération. Les habitants dénoncent non seulement l’arrestation de leur fils, mais aussi ce qu’ils considèrent comme une attaque contre la solidarité et l’humanisme. Les autorités locales, encore silencieuses, sont sous pression : la mobilisation pourrait s’intensifier si Serigne Mbaye Diouf n’était pas rapidement libéré.



Serigne Mbaye Diouf reste aujourd’hui un symbole, non seulement pour Cayar, mais pour tous ceux qui défendent les droits des migrants et l’aide humanitaire dans des zones en crise. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour garantir son retour en toute sécurité.

