L'Actualité au Sénégal

13 janvier 2026 : date clé pour Ndella Madior Diouf dans l’affaire « Keur Yeurmandé »


Rédigé le Mardi 9 Décembre 2025 à 17:41 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La justice sénégalaise franchit une nouvelle étape dans l’affaire très médiatisée de « Keur Yeurmandé ». La Chambre criminelle a en effet décidé le renvoi en jugement de Ndella Madior Diouf ainsi que des autres personnes impliquées dans ce dossier, marquant le début d’une phase cruciale pour l’enquête judiciaire.


13 janvier 2026 : date clé pour Ndella Madior Diouf dans l’affaire « Keur Yeurmandé »

Selon les informations officielles, le procès est fixé au 13 janvier 2026. À cette date, les mis en cause devront répondre devant la juridiction des faits qui leur sont reprochés. L’affaire avait suscité une attention particulière de l’opinion publique en raison de ses enjeux sensibles et du nombre de personnes impliquées.

Cette décision de la Chambre criminelle intervient après plusieurs mois d’investigations et de débats juridiques autour des accusations portées dans le cadre de ce dossier. Le déroulement du procès sera suivi de près par les médias et la population, impatients de connaître la suite des événements dans ce dossier qui a déjà fait couler beaucoup d’encre.



Lat Soukabé Fall

