Budget 2026 : l’Urbanisme et les Collectivités territoriales dotés de 270,8 milliards FCFA en autorisations d’engagement





Le budget 2026 du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires est fixé à 270,8 milliards FCFA en autorisations d’engagement et 250,8 milliards FCFA en crédits de paiement, selon une source officielle de l’APS.



L’examen du projet de budget a réuni le ministre de tutelle, Moussa Bala Fofana, accompagné du ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba, du secrétaire d’État chargé du Logement Momath Talla Ndao, ainsi que de la secrétaire d’État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.



Ce budget est structuré autour de cinq programmes principaux :



1. Pilotage et gestion administrative

Doté de 4,75 milliards FCFA en AE et 4,68 milliards FCFA en CP, ce programme couvre essentiellement les dépenses liées au personnel.



2. Aménagement et développement urbains et ruraux

Il bénéficie de 107,9 milliards FCFA en AE et 88,1 milliards FCFA en CP, dont plus de 102 milliards destinés aux investissements publics.



3. Gouvernance territoriale

Cette composante est évaluée à 4,53 milliards FCFA en AE et 4,48 milliards en CP, avec 2,4 milliards consacrés aux transferts courants.



4. Financement du développement territorial

Principale enveloppe du ministère, elle représente 124,86 milliards FCFA, en AE comme en CP, dont 78,88 milliards alloués aux transferts en capital.



5. Logement et cadre de vie

Ce programme reçoit 28,73 milliards FCFA, dont 20 milliards spécifiquement dédiés aux investissements publics.

