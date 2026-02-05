Une querelle conjugale autour d’une vaisselle à 82 millions F CFA vire au feuilleton judiciaire

Interpellée puis déférée devant le parquet, la femme a été placée sous mandat de dépôt.



De son côté, elle conteste fermement les accusations et remet en cause le montant avancé, évoquant un conflit conjugal ancien, nourri par des tensions financières et des désaccords personnels.



L’affaire, désormais entre les mains de la justice, suscite de nombreuses réactions, certains dénonçant une judiciarisation excessive des conflits familiaux, d’autres appelant à faire toute la lumière sur la réalité du préjudice. Le dossier suit son cours.

Selon les éléments communiqués aux enquêteurs, ces biens auraient été acquis dans le cadre de l’activité commerciale du mari. Ce dernier affirme que son épouse aurait vendu ou détourné la marchandise à son insu, causant ainsi un préjudice financier qu’il juge considérable. Face à ce qu’il considère comme une trahison, il a décidé de porter plainte.