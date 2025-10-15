Une mère en détresse : abandonnée avec ses enfants, A. Seck raconte son calvaire à Mbour

« Tout a basculé du jour au lendemain », raconte A. Seck, assise devant le comptoir de son restaurant presque vide. « Mon mari a quitté la maison et depuis, je n’ai plus aucune nouvelle. Il nous a laissés, mes enfants et moi, seuls face à tout. »



Son restaurant, qu’elle gérait avec l’espoir de construire un avenir stable pour sa famille, est aujourd’hui au bord de la ruine. Les clients se font rares, les dettes s’accumulent, et elle n’a plus de quoi payer ni le loyer du restaurant ni les frais d’inscription de ses enfants à l’école. « Certains jours, je dois choisir entre payer le loyer ou acheter de la nourriture pour les enfants. Et maintenant, je ne sais même plus comment les inscrire à l’école. C’est un véritable cauchemar », confie-t-elle, la voix tremblante.



La solitude pèse lourdement sur elle. Sans soutien familial ni pension alimentaire, A. Seck doit se battre seule pour nourrir et éduquer ses enfants. « Même dans ma famille, certains pensent que c’est ma faute, mais personne ne sait vraiment ce que je traverse », ajoute-t-elle.



Malgré tout, A. Seck refuse de se laisser abattre. Elle continue de gérer son restaurant, même si la fatigue et le stress sont constants, et rêve que ses enfants puissent poursuivre leurs études. « Je veux leur montrer que même face à l’abandon et aux difficultés, on peut se relever. La vie continue, même si elle est difficile », dit-elle avec détermination.



Son témoignage met en lumière une réalité préoccupante au Sénégal : de nombreuses femmes, souvent sans ressources, se retrouvent à devoir affronter seules les conséquences d’un abandon conjugal, tout en essayant de maintenir un moyen de subsistance.

