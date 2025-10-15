Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès – Cité Lamy : Cambriolage nocturne avec vol de documents sensibles


Rédigé le Vendredi 17 Octobre 2025 à 20:02 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La nuit a été marquée par la peur dans le quartier Cité Lamy à Thiès. Devant la maison de M. D., une voiture de marque Kya garée tranquillement a été la cible d’un cambriolage audacieux. Les malfaiteurs n’ont pas hésité à briser les vitres du véhicule pour s’emparer d’un sac contenant des documents administratifs importants.


Thiès – Cité Lamy : Cambriolage nocturne avec vol de documents sensibles

Ce n’est que le matin, en se réveillant, que M. D. et ses voisins ont constaté l’effraction. Le choc a été immédiat : le véhicule était endommagé et le sac disparu. « On ne s’est rendu compte de rien pendant la nuit. Le matin, en sortant, nous avons découvert les vitres brisées et le sac manquant », raconte un résident. La scène a provoqué une vive inquiétude dans le quartier, où les habitants se sentent désormais vulnérables face à ce type de cambriolage ciblé.

Le contenu du sac, composé de documents administratifs sensibles, rend le vol particulièrement préoccupant pour M. D. La police a été alertée et a ouvert une enquête pour identifier les auteurs et tenter de récupérer les objets volés.

Les habitants du quartier Cité Lamy sont appelés à renforcer la sécurité de leurs biens et à signaler toute activité suspecte, rappelant que même dans des quartiers tranquilles, le danger peut frapper silencieusement pendant la nuit.




Lat Soukabé Fall

