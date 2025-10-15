Thiès : les ferrailleurs du Sénégal dénoncent l’interdiction de leur marche pacifique





À la suite de la décision du préfet de Thiès d’interdire leur marche pacifique, les ferrailleurs du Sénégal ont tenu une conférence de presse pour exprimer leur désaccord face à ce nouvel arrêté limitant leur droit de manifester.



Regroupés en grand nombre et venus des 14 régions du pays, ces jeunes travailleurs portaient des tee-shirts portant les slogans “Non au monopole” et “Libérez le secteur de la ferraille”, traduisant leur mécontentement vis-à-vis de la position des autorités.



Lors de cette rencontre, ils ont dénoncé les conditions précaires dans lesquelles évoluent les acteurs du secteur, le non-respect de la lettre circulaire du 29 septembre 2025 et ont réclamé l’ouverture totale de l’exploitation des produits ferreux et non ferreux. Ils demandent également la suspension de l’importation de billettes de fer par les industriels.



Prenant acte de la décision préfectorale, les ferrailleurs annoncent qu’ils se réuniront prochainement afin de définir une nouvelle stratégie pour faire entendre leurs revendications.



dakaractu