Jaaxay : Six interpellations pour vols nocturnes et violences

L’opération a eu lieu dans la nuit du 15 octobre 2025, à la suite d’un incident survenu vers 1 heure du matin. Des vigiles en service dans le quartier ont intercepté un individu pris en flagrant délit après avoir arraché le téléphone portable d’une femme. Les cris de la victime ont alerté les riverains, qui ont réussi à neutraliser le voleur avant l’arrivée des agents de sécurité.



Conduit au commissariat, le suspect a été interrogé, permettant à la police d’identifier ses complices. Ces derniers, en fuite après les faits, ont été retrouvés et interpellés lors de descentes menées par les limiers de Jaaxay. Âgés pour la plupart de moins de 30 ans, les six individus sont accusés d’avoir commis plusieurs vols nocturnes, ciblant passants et commerces.



Les investigations ont révélé un mode opératoire structuré : le groupe circulait la nuit, repérant des cibles isolées pour les dépouiller par surprise ou sous la menace. Le téléphone volé lors de la dernière agression n’a pas encore été retrouvé, mais les recherches se poursuivent.



À l’issue de leur garde à vue, les suspects ont été déférés devant le parquet pour « association de malfaiteurs, vol en réunion et violences volontaires ».

