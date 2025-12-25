Une femme de 35 ans condamnée à 8 ans de prison pour des faits graves impliquant un mineur de 14 ans

Rédigé le Vendredi 26 Décembre 2025 à 14:02 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une femme âgée de 35 ans a été condamnée à huit ans de réclusion criminelle par la justice française pour des faits graves commis sur un adolescent de 14 ans.



Les faits se seraient déroulés alors que la mise en cause résidait au domicile de la famille du jeune garçon. Des éléments versés au dossier, notamment des échanges de messages, ont permis aux enquêteurs d’établir l’existence d’un comportement illégal et répréhensible à l’encontre du mineur.

À l’issue du procès, la cour a reconnu la gravité des actes et prononcé une peine ferme, assortie d’un suivi judiciaire à l’issue de l’incarcération.

Cette affaire rappelle que la loi protège strictement les mineurs et sanctionne sévèrement toute atteinte à leur intégrité.