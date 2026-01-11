Un vol de téléphone vire à une violente agression conjugale

Les faits remontent au 29 décembre dernier dans le quartier Falokh. Un boutiquier de la localité constate la disparition de son téléphone peu après le passage de P. Seck dans sa boutique. Dans un premier temps, l’épouse du suspect prend sa défense et nie toute implication de son mari. Mais la vérité finit par éclater lorsqu’elle découvre, à leur domicile, l’appareil volé, soigneusement dissimulé avec sa pochette aisément identifiable.





Décidée à convaincre son compagnon de restituer le téléphone, L. Dièye se heurte à une réaction d’une rare violence. Sous les yeux de leur enfant, P. Seck entre dans une colère noire, la roue de coups et la menace de mort si elle ose révéler les faits. Malgré un visage tuméfié et la peur, l’épouse choisit de rompre le silence. Elle alerte le boutiquier victime du vol avant de déposer plainte auprès de la gendarmerie.





Une perquisition effectuée au domicile conjugal confirmera ses accusations, avec la découverte de l’objet volé. À la barre, le prévenu a nié les faits, évoquant un prétendu complot orchestré par son épouse, affirmant qu’elle lui aurait « toujours souhaité la prison ». Une version catégoriquement rejetée par L. Dièye, restée constante dans ses déclarations : « Je l’ai dénoncé parce qu’il est coupable ».





La partie civile a réclamé 50 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts, tandis que le parquet a requis l’application de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 29 janvier prochain. En attendant le verdict, P. Seck a été reconduit en détention.

