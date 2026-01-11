Tensions à l’UCAD : heurts entre étudiants et agents de sécurité, un blessé et des dégâts signalés





L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le théâtre de nouveaux incidents ayant affecté la sérénité déjà fragile du campus. D’après des informations rapportées par L’Observateur, des heurts ont opposé des agents de sécurité de l’université à des étudiants affiliés au mouvement « Kékendo », entraînant des dégradations matérielles et des affrontements intenses à l’intérieur de l’établissement.



Selon les mêmes sources, l’origine de ces événements remonte à une altercation survenue dans la journée de mercredi entre un étudiant présenté comme membre de « Kékendo » et un vigile en poste à l’UCAD. Les circonstances exactes de la dispute restent à préciser, mais l’échange verbal aurait rapidement dégénéré, provoquant une succession de tensions et de dommages matériels.



Ces faits surviennent dans un contexte déjà marqué par des crispations, peu de temps après la suspension de mouvements de protestation qui avaient donné lieu à des troubles au sein de l’université. Des images largement diffusées sur les réseaux sociaux ont ravivé un sentiment d’insécurité sur le campus, rappelant à plusieurs témoins des épisodes difficiles déjà vécus par le passé.



Toujours selon L’Observateur, l’étudiant impliqué dans l’incident initial a été grièvement atteint par une arme blanche au cours de l’affrontement. La blessure, jugée sérieuse, aurait été occasionnée lors de la confrontation avec le vigile concerné.



Ce dernier a été interpellé puis conduit au commissariat d’arrondissement du Point E, où il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Toutefois, cette mesure n’a pas suffi à apaiser les tensions parmi certains étudiants du mouvement « Kékendo ».



En réaction, plusieurs d’entre eux se seraient concertés avant de manifester leur colère à l’intérieur du campus. Cette mobilisation a donné lieu à des actes de dégradation visant notamment des restaurants universitaires, ainsi qu’à des accrochages avec des agents de sécurité.



La situation a fortement affecté le climat général à l’UCAD, suscitant des inquiétudes quant à une possible aggravation des tensions entre étudiants et vigiles. Face à l’ampleur des événements, les autorités compétentes ont été saisies afin de prévenir tout nouvel incident.



Sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, une enquête judiciaire a été ouverte. Les investigations se poursuivent en vue d’identifier les personnes impliquées et d’établir les responsabilités liées aux faits survenus au sein de l’université.

