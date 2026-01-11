Pêche artisanale : près de 130 000 tonnes débarquées à Thiès en 2025 pour plus de 80 milliards FCFA





Les débarquements issus de la pêche artisanale dans la région de Thiès sont évalués, à titre provisoire pour l’année 2025, à près de 130 000 tonnes de poissons, représentant une valeur commerciale estimée à plus de 80 milliards de francs CFA, selon l’adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang.



Dans un entretien accordé à l’APS, il a précisé que ces débarquements sont estimés à 129 934 tonnes, pour une valeur globale de 80 742 850 508 francs CFA. Il a également indiqué que la ville de Thiès, à travers son poste de contrôle des pêches, a enregistré à elle seule un volume de 5 122 tonnes de produits halieutiques au cours de l’année 2025, correspondant à une valeur commerciale de 3 383 669 000 francs CFA.



Selon M. Niang, le nombre de rotations de camions frigorifiques enregistrées sur la même période est estimé à 1 653. Ces données traduisent, selon lui, l’importance du potentiel halieutique de la région.



C’est sur la base de ces résultats que l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), placée sous la tutelle du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, s’est engagée à réaliser le marché central au poisson de Thiès. Cette infrastructure est appelée à assurer une meilleure régulation de la distribution des produits halieutiques dans la région et à l’intérieur du pays.



Le responsable régional a précisé que le marché est entièrement financé et exécuté par l’ANAM. Il est implanté sur une superficie d’environ 3 200 mètres carrés et comprend des infrastructures modernes répondant aux normes internationales.



L’ouvrage dispose notamment de deux halles de vente au poisson d’une superficie totale de 1 400 mètres carrés, d’un complexe frigorifique, d’un bloc administratif, d’un bâtiment d’hébergement, ainsi que de plusieurs installations connexes, dont un groupe électrogène d’urgence d’une capacité de 250 KVA.

