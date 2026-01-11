Thiès : l’énergie solaire au service de la transformation des produits agricoles

Dans le cadre du projet ESSOR, porté par l’ONG Mer et Monde, 180 femmes issues de ces trois localités ont bénéficié d’installations solaires et de formations leur permettant de transformer leurs produits agricoles plus efficacement, de réduire les pertes post-récolte et d’augmenter leurs revenus.



La présence des maires et chefs de village a donné à cette journée une dimension institutionnelle et communautaire forte, soulignant l’engagement des collectivités et leaders locaux à soutenir la transition énergétique, le développement économique et l’autonomisation des femmes.



Grâce aux unités solaires installées, les femmes de Touba Toul, Ngaparou et Tiekol peuvent désormais :



transformer localement leurs produits agricoles ;

améliorer la qualité des produits destinés au marché ;

accroître leurs volumes et revenus.

Le projet ESSOR (Énergie Solaire au Sénégal pour une Optimisation de la Résilience) combine équipements solaires, formation et accompagnement organisationnel, permettant à ces 180 femmes bénéficiaires de renforcer leurs compétences en production, gestion et commercialisation, consolidant ainsi leur autonomie économique.



Au terme de cette journée, un message clair a été partagé : l’énergie solaire est un levier puissant de développement local, de résilience climatique et d’autonomisation des femmes.



À Thiès, ce mercredi 21 janvier, les femmes de Touba Toul, Ngaparou et Tiekol ont montré qu’avec l’énergie solaire, la transformation agricole devient plus rentable, durable et inclusive.

