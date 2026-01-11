Bignona : Une élève meurt après la morsure d’un serpent à Badiouré

Selon les premiers éléments, la jeune fille se trouvait chez elle lorsque l’incident est survenu. Sa famille, alertée sans délai, l’a rapidement transportée à l’hôpital de Bignona afin qu’elle reçoive des soins d’urgence. Malgré la réactivité des proches et les efforts du personnel médical, Amy Diémé n’a malheureusement pas survécu à ses blessures et est décédée peu après son admission.





La nouvelle de son décès a plongé le lycée dans la stupeur et la tristesse. Amy était une élève respectueuse, studieuse et appréciée tant de ses camarades que de ses enseignants. Sa disparition brutale laisse un vide immense au sein de l’établissement.





Au-delà de la douleur, ce drame rappelle les risques persistants liés aux morsures de serpents, particulièrement en milieu rural, où l’accès rapide aux soins spécialisés et aux sérums antivenimeux demeure souvent limité. Plusieurs voix s’élèvent pour appeler à un renforcement des mesures de prévention et à une meilleure sensibilisation des populations face à ce danger parfois mortel.





Les obsèques d’Amy Diémé sont prévues le mercredi 22 janvier 2026 à Kourouck, localité d’origine de sa famille. Parents, proches, camarades et membres de la communauté éducative viendront lui rendre un dernier hommage et soutenir sa famille dans ce moment douloureux.





En cette période de deuil, la communauté éducative du lycée de Badiouré adresse ses sincères condoléances à la famille et à tous les proches de la jeune fille, leur exprimant solidarité et soutien face à cette perte tragique.

