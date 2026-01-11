Thiès célèbre Habib Diallo

Le maire a exprimé, au nom du conseil municipal et des habitants de Thiès, sa reconnaissance envers Habib Diallo pour sa performance exceptionnelle lors de la CAN 2025. Dr Babacar Diop a salué l’engagement, la discipline et l’esprit collectif du joueur, le qualifiant de modèle pour la jeunesse thiessoise.





« Habib Diallo incarne la persévérance et le talent sénégalais. Son parcours inspire nos jeunes et nous remplit tous de fierté », a déclaré le maire lors de la cérémonie.



Durant toute la compétition, les habitants de Thiès ont suivi avec passion les exploits des Lions. Une fan zone a été aménagée à la Promenade des Thiessois, où chaque but de Diallo était accueilli par des cris de joie et des chants de célébration. La ferveur populaire a témoigné de l’impact profond de l’équipe nationale sur la communauté locale.



Émotion supplémentaire pour la cérémonie : la mère de Habib Diallo n’a pu retenir sa joie. « Je suis très fière de mon fils.

Voir la ville et le pays entier le célébrer me touche profondément », a‑t‑elle confié, émue.

Sa fierté illustre à la fois le succès familial et la reconnaissance collective d’un talent sénégalais porté au sommet.



Habib Diallo a remercié les autorités municipales et les habitants pour leur chaleureux accueil. Il a dédié cette victoire à tout le peuple sénégalais, rappelant que le succès à la CAN 2025 est le fruit d’un travail collectif et du soutien indéfectible des supporters.





Avec cet hommage, la ville de Thiès inscrit définitivement le nom de Habib Diallo dans son histoire comme un symbole de persévérance, de réussite et de fierté nationale.

