Un trésor fantastique » : Ils découvrent 64 pièces d’or estimées à 260 000 euros en jardinant chez eux

Lors du désherbage de son terrain, un couple d’une cinquantaine d’années installé à Milford-on-Sea, dans le Hampshire (Royaume-Uni), a retrouvé dans une motte de terre argileuse un trésor d’une valeur de 230 000 livres sterling (environ 260 000 euros), rapporte le Daily Mail. Il s’agit de 70 pièces Tudor datant de plus de 500 ans. Elles vont être mises aux enchères chez David Guest Numismatics à Zurich (Suisse) le 5 novembre prochain.



Un trésor bien conservé

« C’est un trésor fantastique », a commenté le commissaire-priseur David Guest. Le couple a signalé sa trouvaille aux autorités en 2020, à savoir 64 pièces d’or au total. Des recherches archéologiques supplémentaires ont été menées et ont permis d’identifier six autres pièces. Le tout a ensuite été examiné par le British Museum.



Des experts ont alors conclu qu’il s’agissait de pièces Tudor. Les plus anciennes remontent au règne d’Henri VI dans les années 1420. Les plus récentes, elles, datent de 1537, sous le règne d’Henri VIII. « Elles sont dans un état de conservation remarquable. […] Ils étaient assis sur une mine d’or », a décrit David Guest. Ces pièces portent pour certaines les initiales de deux des épouses d’Henri VIII, Catherine d’Aragon et Jane Seymour.



La cachette d’un ecclésiastique

Le trésor aurait pu être enterré par un ecclésiastique du prieuré voisin de Christchurch, à l’époque de la dissolution des monastères et des prieurés catholiques par Henri VIII. Ceci afin qu’il ne tombe pas entre les mains des commissaires du roi. Il pourrait aussi avoir été enterré par un marchand. Dans tous les cas, cette personne était très riche, puisque ce total de 26 livres sterling était suffisant à l’époque pour se payer une maison.





Habituellement, les découvreurs doivent partager le produit de la vente avec le propriétaire du terrain. Mais ici, il s’agit des mêmes personnes ! Le couple s’est montré enthousiaste à l’idée de cette vente, qui a déjà suscité un grand intérêt du côté des acheteurs.