Etats-Unis : Un dresseur tué par son tigre en pleine représentation

Un drame s’est produit dans le sud-est de l’Oklahoma lorsqu’un tigre a attaqué et tué son dresseur en plein spectacle. Ryan Easley, 37 ans, a été mortellement blessé alors qu’il se trouvait dans une grande cage avec l’animal au Growler Pines Tiger Preserve, près de la ville d’Hugo et de la frontière texane.



Selon le shérif cité par NBC News, le tigre a soudainement mordu puis secoué violemment sa victime sous les yeux des spectateurs. L’épouse et la fille du dresseur assistaient également à la représentation. Les secours sont arrivés quelques minutes après l’alerte, mais le dresseur était déjà décédé.



Un « rappel tragique » de la « beauté » et de « l’imprévisibilité de la nature »



Dans un communiqué, le parc a rendu hommage à Easley, rappelant qu’il entretenait un lien « fait de respect et d’amour » avec les tigres dont il avait la charge. « Cette tragédie est un douloureux rappel à la fois de la beauté et de l’imprévisibilité du monde naturel. Ryan connaissait ces risques, non pas par imprudence, mais par amour. Les animaux dont il prenait soin n’étaient pas seulement des animaux pour lui, mais des êtres avec lesquels il avait tissé un lien, fondé sur le respect, l’attention quotidienne et l’affection » précise le parc.



Toutes les visites et démonstrations ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre. Une cagnotte en ligne a déjà permis de récolter plus de 35.000 dollars pour soutenir la famille du dresseur endeuillée.