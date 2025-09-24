Thiès : arrestation d’un individu pour chantage, diffusion de contenus p@DDrnographiques et fraude via Wave





Le Poste de Police de Nguinth, à Thiès, a interpellé un individu impliqué dans la collecte et la diffusion de données à caractère pornographique, le chantage, ainsi que l’accès et le retrait frauduleux d’argent à travers l’application Wave.



L’homme s’est présenté de lui-même au poste de police, affirmant avoir filmé, depuis son salon, deux personnes de sexe masculin en plein acte sexuel. Après les avoir sommées de quitter les lieux, une altercation a éclaté, avant que les concernés ne s’en aillent.



Au cours des investigations, il est apparu que le suspect, ayant reconnu l’un des individus filmés, avait contacté ses proches pour leur extorquer de l’argent sous la menace de diffuser les images. Il a ensuite partagé ces vidéos avec d’autres personnes. L’enquête a également révélé qu’il avait accédé de manière frauduleuse au compte Wave de la victime et y avait effectué un retrait.



Le mis en cause a été déféré devant le parquet. Les investigations se poursuivent.



DAKARACTU