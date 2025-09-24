Abdoulaye Fall confirme un amical Sénégal-Brésil prévu en novembre à Londres





Invité de la RTS hier soir, Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a confirmé l’avancée des discussions pour l’organisation d’un match amical entre le Sénégal et le Brésil, prévu dans deux mois à Londres.



« Nous sommes en avance sur l’organisation de la rencontre amicale face au Brésil en novembre. Cela a été validé par l’entraîneur Pape Thiaw. Nous travaillons aussi sur un match contre les États-Unis en mai et une autre rencontre face à une sélection africaine », a-t-il déclaré.



Le 15 octobre prochain au plus tard, le Sénégal saura s’il valide sa qualification directe pour la Coupe du monde 2026 ou s’il devra passer par les barrages, après ses deux derniers matchs du groupe B : le 10 octobre contre le Soudan du Sud à Juba et le 14 octobre face à la Mauritanie à Diamniadio. Les Lions de la Teranga occupent actuellement la tête du groupe avec 18 points, deux de plus que la RD Congo, et sont virtuellement qualifiés.



En cas de qualification pour un quatrième Mondial après 2002, 2018 et 2022, les matchs amicaux prévus en novembre serviront de préparation à la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Le duel face au Brésil pourrait se jouer le 14 ou le 15 novembre à Londres, probablement à l’Emirates Stadium, antre d’Arsenal. Ce serait la troisième confrontation entre les deux équipes en six ans : après le 1-1 du 10 octobre 2019 à Singapour et la victoire 4-2 du Sénégal en 2023 à Lisbonne, au Stade José-Alvalade.



igfm